Пострадавший во время взрыва в Тобольске малыш скончался в больнице
Мальчик, который пострадал при взрыве в Тобольске, умер в больнице. Трагическую новость сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Сегодня в тюменской больнице скончался ребёнок, пострадавший во время недавнего ЧП в Тобольске. Врачи до последнего сражались за жизнь мальчика, однако сегодня его сердце остановилось. <...> Травмы, полученные при пожаре, оказались слишком серьёзные», — написал он.
Напомним, ЧП произошло на Октябрьской улице, его причина — взрыв газовых баллонов, размещённых в доме. В результате случился пожар, а ударная волна выбила стёкла в ближайших многоквартирных домах. Ранено три человека, среди них — мать с ребёнком, все были госпитализированы. Правоохранители завели уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.
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