Пострадавший во время взрыва в Тобольске малыш скончался в больнице

Мальчик, который пострадал при взрыве в Тобольске, умер в больнице. Трагическую новость сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Сегодня в тюменской больнице скончался ребёнок, пострадавший во время недавнего ЧП в Тобольске. Врачи до последнего сражались за жизнь мальчика, однако сегодня его сердце остановилось. <...> Травмы, полученные при пожаре, оказались слишком серьёзные», — написал он.