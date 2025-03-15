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Регион
15 марта, 08:30
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Пострадавший во время взрыва в Тобольске малыш скончался в больнице

Мальчик, который пострадал при взрыве в Тобольске, умер в больнице. Трагическую новость сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Сегодня в тюменской больнице скончался ребёнок, пострадавший во время недавнего ЧП в Тобольске. Врачи до последнего сражались за жизнь мальчика, однако сегодня его сердце остановилось. <...> Травмы, полученные при пожаре, оказались слишком серьёзные», — написал он.

Момент взрыва, который разнёс дом в Тобольске, попал на видео
Момент взрыва, который разнёс дом в Тобольске, попал на видео

Напомним, ЧП произошло на Октябрьской улице, его причина — взрыв газовых баллонов, размещённых в доме. В результате случился пожар, а ударная волна выбила стёкла в ближайших многоквартирных домах. Ранено три человека, среди них — мать с ребёнком, все были госпитализированы. Правоохранители завели уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Обложка ©

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Николай Рюмин
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