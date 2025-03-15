Группа «Пропаганда» выпустит песню со словами Владимира Путина
Группа «Пропаганда». Обложка © VK / Группа «Пропаганда»
Участницы нового состава женской поп-группы «Пропаганда» планируют выпустить песню, посвящённую единству народов России. На это их вдохновила речь президента Владимира Путина. Об этом они сообщили Пятому каналу.
«Пропаганда» выпустит песню с цитатами Путина. Видео © 5-tv.ru
«Из ближайшего, мы написали песню патриотическую про Россию, про единство российских народов. Она очень скоро выйдет — как раз ближе к 9 мая, в честь Дня Победы. Выйдет очень-очень крутой клип. У нас на эту песню правда очень грандиозные планы, то есть мы хотим, чтобы все люди её слушали, потому что мы вдохновились речью Владимира Владимировича Путина, и то, что отражено в этой песне, имеет очень глубокий смысл на данный момент времени», — рассказали музыканты.
По утверждению участниц группы, клип к их новой песне уже снят и удивит зрителей своими масштабами, не оставив никого равнодушным. Девушки также поделились, что мечтают выйти на сцену вместе с президентом.
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