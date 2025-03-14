«Боль от расставания»: Shaman выпустил песню о «самом трудном периоде в жизни»
Shaman выпустил песню «Бывшие», написанную им после развода
Певец Shaman (Ярослав Дронов) выпустил песню под названием «Бывшие». В ней артист рассказал «об одном из самых трудных периодов в своё жизни».
«Родные, песня «Бывшие» появилась в один из самых трудных периодов моей жизни. В ней боль от расставания с когда-то любимым человеком», — написал Дронов в телеграм-канале.
Артист поделился, что музыка играет для него важную роль в преодолении трудностей и эмоциональных ран. Она помогает ему раскрыться, заново научиться дышать и созидать новую реальность. Певец выразил надежду, что его новая песня станет утешением для тех, кто пережил расставание или сталкивается с подобными эмоциями в данный момент.
Напомним, что брак Ярослава Дронова распался осенью 2024 года. С Еленой Мартыновой, которая была старше его, певец прожил около семи лет. А на днях артист подтвердил, что встречается с Екатериной Мизулиной. Кстати, мама Ярослава одобрила его выбор и приняла главу «Лиги безопасного интернета» как дочь родную.
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