«Боль от расставания»: Shaman выпустил песню о «самом трудном периоде в жизни»

Певец Shaman (Ярослав Дронов) выпустил песню под названием «Бывшие». В ней артист рассказал «об одном из самых трудных периодов в своё жизни».

«Родные, песня «Бывшие» появилась в один из самых трудных периодов моей жизни. В ней боль от расставания с когда-то любимым человеком», — написал Дронов в телеграм-канале.

Артист поделился, что музыка играет для него важную роль в преодолении трудностей и эмоциональных ран. Она помогает ему раскрыться, заново научиться дышать и созидать новую реальность. Певец выразил надежду, что его новая песня станет утешением для тех, кто пережил расставание или сталкивается с подобными эмоциями в данный момент.