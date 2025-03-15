Российскую теннисистку дисквалифицировали на год за нарушение антикоррупционных правил
Теннисистку Лытневу дисквалифицировали за нарушение антикоррупционных правил
Российская теннисистка Анна Лытнёва была дисквалифицирована за нарушение антикорррупционной программы. Об этом сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
Спортсменке выдвинули обвинение в манипуляции результатами, содействии игроку в недостаточном старании, а также сговоре с целью коррупции и подстрекательстве. В пояснении уточнялось, что это касается событий 2023 года. Сама Лытнёва проигнорировала все обвинения.
Анне Лытнёвой 22 года. В рейтинге ITF она находится на 1377 месте. Её дисквалифицировали на 12 месяцев, а также выписали штраф на $5 тысяч, из которых $3 тысячи – условно.
А ранее Life.ru писал, что на чемпионате России между лыжниками Александром Большуновым и Сергеем Устюговым произошёл небольшой физический контакт, после чего последний замахнулся палкой на Большунова. Далее Большунов зацепил лыжами Устюгова, который в ответ на это выругался. В итоге Устюгов финишировал первым и стал чемпионом России, а Большунов занял третье место. Руководитель ФЛГР Елена Вяльбе объявила, что спортсмены понесут наказание за устроенную ссору на лыжной трассе.
Shutterstock / FOTODOM / Mikael Damkier