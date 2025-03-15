Российскую теннисистку дисквалифицировали на год за нарушение антикоррупционных правил

Российская теннисистка Анна Лытнёва была дисквалифицирована за нарушение антикорррупционной программы. Об этом сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Спортсменке выдвинули обвинение в манипуляции результатами, содействии игроку в недостаточном старании, а также сговоре с целью коррупции и подстрекательстве. В пояснении уточнялось, что это касается событий 2023 года. Сама Лытнёва проигнорировала все обвинения.

Анне Лытнёвой 22 года. В рейтинге ITF она находится на 1377 месте. Её дисквалифицировали на 12 месяцев, а также выписали штраф на $5 тысяч, из которых $3 тысячи – условно.