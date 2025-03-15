«Период трудов»: Россиянам рассказали, что нужно успеть сделать в Великий пост

Великий пост является одним из наиболее важных периодов в православной вере. Это время не только для ограничения в питании, но и для глубокого духовного очищения, покаяния и внутреннего спокойствия. Священник Николай Савченко подчеркнул, что пост — это период самоограничений. Он рассказал «Вечерней Москве», что нужно успеть сделать за эти 40 дней.

«Это период трудов над собой. За счёт того, что православные христиане экономят время на отдыхе, послаблениях и развлечениях, мы прилагаем больше трудов. Это молитвы, помощь ближнему и просто работа. За Великий пост нужно успеть избавиться от своих слабостей, излишеств и приучить себя к чему-то более полезному и благочестивому. Сделать шаг к аскетизму и самоотверженности, ради Бога и ближних», — сказал Савченко.