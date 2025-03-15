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15 марта, 09:14

Российские сапёры обезвредят найденные в Курской области натовские боеприпасы

МО: ВСУ применяли разные боеприпасы в Курской области, в том числе из стран НАТО

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в Курской области использовали разные типы боеприпасов, в их числе те, которые поставлялись странами НАТО. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сапёрам предстоит выполнить значительный объём задач, так как формированиями ВСУ в ходе ведения боевых действий применялись различные типы боеприпасов, в том числе иностранного производства, поставляемые странами НАТО», — указано в сообщении оборонного ведомства.

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А ранее Life.ru писал, что инженеры при разминировании приграничных районов Курской области выявили запрещённые Женевской конвенцией боеприпасы ПФМ-1 «Лепесток». По данным Минобороны РФ, это создаёт смертельную опасность для мирных жителей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VHarasymiv

Дарья Нарыкова
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