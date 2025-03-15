Российские сапёры обезвредят найденные в Курской области натовские боеприпасы

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в Курской области использовали разные типы боеприпасов, в их числе те, которые поставлялись странами НАТО. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сапёрам предстоит выполнить значительный объём задач, так как формированиями ВСУ в ходе ведения боевых действий применялись различные типы боеприпасов, в том числе иностранного производства, поставляемые странами НАТО», — указано в сообщении оборонного ведомства.