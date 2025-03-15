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15 марта, 09:55

«Профилактика болезней»: В Госдуме призвали увеличить количество уроков физкультуры в школах

Депутат Роднина: У 60% выпускников проблемы со здоровьем из-за нехватки спорта

Более половины выпускников школ имеют проблемы со здоровьем. Об этом заявила трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы и координатор проекта «Детский спорт» Ирина Роднина. Она отметила, что это связано с высокой учебной нагрузкой и недостаточным вниманием к занятиям физкультурой.

«Занятия физкультурой и спортом — это профилактика болезней и способность лучше переносить нагрузки. Учебная нагрузка в школах большая. В результате мы пришли к тому, что по окончании школы 60 процентов детей имеют отклонения от норм здоровья», — сказала Роднина в беседе с URA.ru.

Депутат подчеркнула необходимость пересмотра подхода к физической культуре в целом. Роднина отметила, что в учебных заведениях ощущается нехватка спортивного оборудования и помещений для занятий. Она добавила, что с целью привлечения детей к активному образу жизни в стране уже более 15 лет реализуется программа «Детский спорт».

Парламентарий также рассказала о проекте, который стартовал в 2022 году под названием «Спортивное лето». Это соревнования, состоящие из муниципального, регионального и финального всероссийского этапов. В программу турниров входят футбол 6х6 и баскетбол 3х3, а в этом году добавится волейбол 4х4. С прошлого года также организуются соревнования по спортивной борьбе для школьников 11-12 лет.

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Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в нынешних условиях семьи должны предоставлять своим детям возможность заниматься спортом, включая профессиональные виды. При этом он акцентировал внимание на важности разумного подхода к финансированию. Глава государства также подчеркнул, что власти должны оказывать поддержку тем, кто выбрал спорт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VineStar

Александра Мышляева
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