В Запорожской области испытали новый БПЛА со скоростью болида «Формулы-1»

В Запорожской области в ходе испытаний дрон-перехватчик добровольческого отряда Б.А.Р.С «Сармат» смог достичь скорости 318 километров в час, что стало рекордным значением для беспилотников данного типа. Об этом рассказал руководитель группы разработчиков отряда с позывным Чапай.

«Дрон двигался со скоростью болида «Форумулы-1», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Как отметил Чапай, новый БПЛА был разработан с целью уничтожения беспилотников противника. Особенно в качестве целей предусмотрены летательные аппараты самолётного типа, которые украинские военные применяют для атак на объекты, расположенные в тыловых районах РФ.