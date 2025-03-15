В Запорожской области испытали новый БПЛА со скоростью болида «Формулы-1»
РИАН: В Запорожской области дрон-перехватчик разогнался до рекордных 318 км/ч
В Запорожской области в ходе испытаний дрон-перехватчик добровольческого отряда Б.А.Р.С «Сармат» смог достичь скорости 318 километров в час, что стало рекордным значением для беспилотников данного типа. Об этом рассказал руководитель группы разработчиков отряда с позывным Чапай.
«Дрон двигался со скоростью болида «Форумулы-1», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Как отметил Чапай, новый БПЛА был разработан с целью уничтожения беспилотников противника. Особенно в качестве целей предусмотрены летательные аппараты самолётного типа, которые украинские военные применяют для атак на объекты, расположенные в тыловых районах РФ.
Тем временем ВС РФ громят украинские подразделения и технику FPV-дронами в Курской области. Расчёты FPV-БПЛА Центра «Рубикон» успешно поразили автомобильную технику ВСУ, находящихся в курском приграничье.
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