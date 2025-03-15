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15 марта, 10:48

«Локомотив роста экономики»: Путин отметил успехи российского АПК

Путин заявил, что российский АПК обеспечивает продовольственную безопасность России

Благодаря поддержке Россельхозбанка сфера агропромышленного комплекса (АПК) в России набирает обороты, наращивает экспорт, а также обеспечивает продовольственную безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин во время поздравления банка с его 25-летием. За годы своего существования банк прошёл большой путь и заслужил репутацию стабильного финансово-кредитного учреждения.

«Во многом благодаря его действенной поддержке отечественный агропромышленный комплекс является настоящим локомотивом роста национальной экономики, надёжно обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства, осваивает международные рынки», — заявил Путин.

Президент акцентировал внимание на том, что благодаря активному участию команды Россельхозбанка для сельхозпроизводителей создаются комфортные условия, идёт социальное развитие сельских территорий и улучшение инфраструктуры. Путин пожелал банку дальнейших успехов и успешного выполнения поставленных задач на благо Родины.

Ранее Владимир Путин выразил благодарность военным за освобождение города Суджа в Курской области. Путин добавил, что ВС РФ сейчас забирают один за другим все прилегающие населённые пункты.

Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров 13 марта
Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров 13 марта
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Life.ru

Полина Никифорова
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