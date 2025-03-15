Аварийные бригады из регионов России откликнулись на просьбу о помощи Пушилина

Три региона России откликнулись на просьбу помощи главы ДНР Дениса Пушилина. Аварийные бригады приехали в республику, чтобы помочь починить коммунальные сети. Сейчас в Донецкой Народной Республике случается более 250 коммунальных аварий в сутки. Об этом Пушилин рассказал в эфире «СоловьёвLIVE».

Денис Пушилин о ситуации в ДНР. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ

«Помимо наших коммунальщиков, которые полностью перегружены — до 280 аварий ежедневно им приходится устранять — я обратился к коллегам из других регионов. Оттуда часть аварийных бригад уже приехала дополнительно. Это помимо регионов-шефов, которые также отправляли аварийные бригады», — поделился глава республики.

Пушилин поделился, что в ДНР прибыли бригады слесарей, сварщиков и водителей из Северной Осетии, Воронежской и Волгоградской областей. Они помогут более оперативно обеспечивать водой и теплом жителей и социальные учреждения республики.