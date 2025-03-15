Аварийные бригады из регионов России откликнулись на просьбу о помощи Пушилина
Аварийные бригады прибыли в ДНР, чтобы помочь починить коммунальные сети
Три региона России откликнулись на просьбу помощи главы ДНР Дениса Пушилина. Аварийные бригады приехали в республику, чтобы помочь починить коммунальные сети. Сейчас в Донецкой Народной Республике случается более 250 коммунальных аварий в сутки. Об этом Пушилин рассказал в эфире «СоловьёвLIVE».
Денис Пушилин о ситуации в ДНР. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ
«Помимо наших коммунальщиков, которые полностью перегружены — до 280 аварий ежедневно им приходится устранять — я обратился к коллегам из других регионов. Оттуда часть аварийных бригад уже приехала дополнительно. Это помимо регионов-шефов, которые также отправляли аварийные бригады», — поделился глава республики.
Пушилин поделился, что в ДНР прибыли бригады слесарей, сварщиков и водителей из Северной Осетии, Воронежской и Волгоградской областей. Они помогут более оперативно обеспечивать водой и теплом жителей и социальные учреждения республики.
Ранее работу водовода Дон — Донбасс приостановили из-за обстрелов Вооружённых сил Украины. Украинская армия ударила по объектам критической инфраструктуры Донецкой и Луганской Народных Республик. Сотрудники не допустили полной остановки водовода, несмотря на прицельные атаки ВСУ по критической инфраструктуре.
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