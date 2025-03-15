Более половины россиянок считают, что муж должен зарабатывать больше жены

Более половины россиянок придерживаются консервативных взглядов и убеждены, что в семье мужчина должен зарабатывать больше женщины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сайтом kp.ru.

Так, 52% участников исследования считают, что в современном обществе роль добытчика по-прежнему должна принадлежать мужчине. Он должен обеспечивать супругу и детей, а также оказывать поддержку пожилым членам семьи, беря на себя основную финансовую нагрузку. Хотя женщины также могут работать, респонденты полагают, что им не обязательно зарабатывать большие суммы.

При этом 47% респондентов полагают, что мужчинам вовсе не обязательно иметь высокий доход, чтобы быть счастливыми. Они считают, что если семья крепкая, брак основан на любви, супруги способны находить компромиссы по повседневным вопросам и у них достаточно средств для удовлетворения основных потребностей, то не имеет значения, кто из партнёров зарабатывает больше или меньше.

«Не важно, кто сколько зарабатывает. Это всё для семьи. Если это кого-то напрягает, сложите оба заработка и разделите пополам, получится одинаково», — отметила участница опроса.