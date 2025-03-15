Избитого до смерти студента нашли на улице в Петербурге

В Петербурге посреди улицы обнаружили истекающего кровью молодого человека без сознания с тяжёлыми травмами. Им оказался студент местного университета.

Как сообщает 78.ru, накануне около семи часов вечера дежурная часть получила от очевидца сообщение о том, что на Кузнецовской улице, 11 на асфальте лежит молодой человек в крови и без сознания. Прибывшие на место сотрудники обнаружили 21-летнего парня, в котором опознали студента ИТМО, проживающего в студенческом городке на Новоизмайловском проспекте.

Молодого человека в тяжёлом состоянии доставили в больницу и поместили в реанимацию. Его так и не удалось спасти, он скончался вскоре от полученных травм. Начала проверка по факту инцидента.