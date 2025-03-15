Избитого до смерти студента нашли на улице в Петербурге
78.ru: В Петербурге посреди улицы обнаружили истекающего кровью студента
В Петербурге посреди улицы обнаружили истекающего кровью молодого человека без сознания с тяжёлыми травмами. Им оказался студент местного университета.
Как сообщает 78.ru, накануне около семи часов вечера дежурная часть получила от очевидца сообщение о том, что на Кузнецовской улице, 11 на асфальте лежит молодой человек в крови и без сознания. Прибывшие на место сотрудники обнаружили 21-летнего парня, в котором опознали студента ИТМО, проживающего в студенческом городке на Новоизмайловском проспекте.
Молодого человека в тяжёлом состоянии доставили в больницу и поместили в реанимацию. Его так и не удалось спасти, он скончался вскоре от полученных травм. Начала проверка по факту инцидента.
Ранее в школе в Каспийске 9-летний мальчик начал чувствовать себя плохо из-за болей в животе. Ему оказали первую медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой. Несмотря на усилия врачей, спасти ребёнка не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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