На Западе назвали самый дорогостоящий промах Киева

Вторжение ВСУ в Курскую область оказалось самой дорогостоящей ошибкой руководства Украины. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Авторы материала отметили, что надежды западных стран на победу Киева заметно упали в 2023 году после неудачного контрнаступления ВСУ. Кроме того, по данным газеты, отступление украинских войск в Курской области делает мирные переговоры с Москвой ещё более возможными.