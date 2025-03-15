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15 марта, 11:12

На Западе назвали самый дорогостоящий промах Киева

The Telegraph: Вторжение ВСУ в Курскую область стало самой дорогой ошибкой Киева

Вторжение ВСУ в Курскую область оказалось самой дорогостоящей ошибкой руководства Украины. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Наступление на Курской дуге оказалось самой дорогой ошибкой Украины», — указано в статье.

Авторы материала отметили, что надежды западных стран на победу Киева заметно упали в 2023 году после неудачного контрнаступления ВСУ. Кроме того, по данным газеты, отступление украинских войск в Курской области делает мирные переговоры с Москвой ещё более возможными.

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А ранее Life.ru сообщал, что Украина потерпела «катастрофическое поражение», утратив Суджу в Курской области. Потеря этого города грозит политическим концом киевского режима.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Дарья Нарыкова
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