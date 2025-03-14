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Регион
14 марта, 16:11

Генштаб Украины представил катастрофу ВСУ в Курской области как перегруппировку

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о том, что украинские подразделения в Курской области якобы «провели перегруппировку» и переместились на «более выгодные оборонительные позиции». В сообщении, размещённом в Telegram-канале ведомства подчеркивается, что украинские силы «продолжают выполнять свои задачи» на данной территории.

Напомним, что 13 марта президент России Владимир Путин отметил, что ситуация в Курской области находится под полным контролем России и что группировка ВСУ оказалась в окружении. Он уже посетил один из командных пунктов, отвечающих за управление российскими войсками в этом регионе.

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14 марта президент США Дональд Трамп обратился к Путину через социальную сеть Truth Social с просьбой «пощадить» несколько тысяч украинских военнослужащих в Курской области и предрёк им «ужасающую бойню». Журнал Forbes также сообщил, что во время отступления украинские силы оставили почти всю тяжелую технику, включая американские танки M1 Abrams и боевые машины пехоты Bradley.

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Shutterstock / FOTODOM / Shurubura

Марина Фещенко
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