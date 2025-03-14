Генштаб Украины представил катастрофу ВСУ в Курской области как перегруппировку

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о том, что украинские подразделения в Курской области якобы «провели перегруппировку» и переместились на «более выгодные оборонительные позиции». В сообщении, размещённом в Telegram-канале ведомства подчеркивается, что украинские силы «продолжают выполнять свои задачи» на данной территории.