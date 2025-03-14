В Европе предрекли капитуляцию Украины после потери Суджи
L'Antidiplomatico: Киев потерпел «катастрофическое поражение», утратив Суджу
Потеря Суджи грозит политическим концом киевского режима и капитуляцией. Об этом пишет портал L'Antidiplomatico.
Как отмечается в публикации, фиаско в Курской области случилось в самый плохой для Киева момент, так как уже начались переговоры. Отмечается, что это стало оплеухой для Зеленского, который надеялся начать переговоры с позиции силы благодаря США и Европе.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил российских военных за освобождение Суджи. По его словам, у блокированных бойцов ВСУ будет выбор: сдаться в плен или погибнуть. 13 марта Минобороны официально подтвердило освобождение города. Взятие Суджи стало возможным благодаря, в том числе героической операции «Поток»: сотни бойцов ВС РФ шесть дней пробирались в тыл противника по газопроводной трубе.
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