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Регион
14 марта, 08:54

В Европе предрекли капитуляцию Украины после потери Суджи

L'Antidiplomatico: Киев потерпел «катастрофическое поражение», утратив Суджу

Потеря Суджи грозит политическим концом киевского режима и капитуляцией. Об этом пишет портал L'Antidiplomatico.

Как отмечается в публикации, фиаско в Курской области случилось в самый плохой для Киева момент, так как уже начались переговоры. Отмечается, что это стало оплеухой для Зеленского, который надеялся начать переговоры с позиции силы благодаря США и Европе.

Российские бойцы наносят сокрушительные удары по ВСУ, бегущим из Курской области
Российские бойцы наносят сокрушительные удары по ВСУ, бегущим из Курской области

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил российских военных за освобождение Суджи. По его словам, у блокированных бойцов ВСУ будет выбор: сдаться в плен или погибнуть. 13 марта Минобороны официально подтвердило освобождение города. Взятие Суджи стало возможным благодаря, в том числе героической операции «Поток»: сотни бойцов ВС РФ шесть дней пробирались в тыл противника по газопроводной трубе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan

Николай Рюмин
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