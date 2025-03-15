Мать, отравившая ребёнка наркотой, подсадила на вещества своего парня и морила голодом детей

Многодетная мать, которая накачала своего двухлетнего сына наркотиками, употребляла уже давно и все об этом знали. Она ходила за закладками с коляской и оставляла детей одних. Те от голода начинали копать зелёную картошку, соседи их иногда подкармливали. Отец старших детей умер от передоза, а второго парня женщина сама подсадила на наркотики.

«Катя [многодетная мать] давно употребляет. Давно про них всё известно было. Отец её старших дочерей кололся, потом вроде умер. А Вова [второй парень] вышел с зоны как раз. За что сидел не знаю, но точно не наркотики. Она парня и подсадила на наркоту. Вова не употреблял, даже когда она беременная была. Искал её, наркоту отбирал. А потом видно руки свесил и с ней начал», — рассказали знакомые и соседи в беседе с kp.ru.

После смерти своего двухлетнего сына женщина сразу пошла писать заявление о пособии и выложила пост об этом в соцсетях. За деньгами в отделение почты она пришла со скорбным видом и в чёрном платке. При этом, семья не стояла на учёте у органов и считалась благополучной.