Диетолог перечислила побочки от чудо-средства для похудения из подорожника

Пользователи Интернета вновь начали говорить о псиллиуме — семенах подорожника, которые считаются полезными для решения множества проблем. В настоящее время цена на упаковку чудо-средства варьируется от 300 до 2500 рублей. Это вещество напоминает мелко измельченные отруби (часто его можно встретить в виде пищевых капсул) и богато клетчаткой. По словам диетолога Ольги Пановой, попадая в желудочно-кишечный тракт, семена подорожника активно поглощают воду, образуя гелеобразную массу, что помогает унять аппетит, однако с таким БАДом стоит обходиться осторожно.

«Псиллиум обволакивает стенки кишечника и помогает наладить пищеварение, вызывая послабляющий эффект. Также его часто используют девушки при похудении, так как его масса разбухает в ЖКТ и снимает чувство голода», — рассказала медик «Вечерней Москве».

Врач отметил, что псиллиум стал популярным благодаря современному тренду на здоровое питание, однако семена подорожника не являются универсальным средством от всех заболеваний. Она также подчеркнула, что в Интернете практически отсутствует информация о возможных негативных последствиях его употребления, хотя они существуют. При приёме псиллиума важно строго соблюдать дозировку, не превышая 30 граммов. Кроме того, псиллиум противопоказан людям с трудностями глотания. Он также может вызывать вздутие живота, а также аллергические реакции, вплоть до отёка.