Аргентинский игрок «Зенита» Гонду восхищён воспитанием русских людей

Игрок питерского «Зенита» из Аргентины Лусиано Гонду рассказал, что ему очень нравится размеренный темп России. Он оценил вежливость и воспитание людей. Его слова приводит агентство «Чемпионат».

«Жизнь в России удивила тем, что здесь спокойно. Люди здесь очень воспитанны и общаются с уважением друг к другу. Каждый раз, когда иду гулять, сталкиваюсь с чем-то новым. Вчера был на баскетболе, и мне понравилось», — рассказал Гонду.

Лусиано Гонду 23 года. Он выступает за клуб северной столицы с 27 августа 2024 года.