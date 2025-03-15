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15 марта, 11:43

Аргентинский игрок «Зенита» Гонду восхищён воспитанием русских людей

Лусиано Гонду. Обложка © ТАСС / Константинов Максим

Лусиано Гонду. Обложка © ТАСС / Константинов Максим

Игрок питерского «Зенита» из Аргентины Лусиано Гонду рассказал, что ему очень нравится размеренный темп России. Он оценил вежливость и воспитание людей. Его слова приводит агентство «Чемпионат».

«Жизнь в России удивила тем, что здесь спокойно. Люди здесь очень воспитанны и общаются с уважением друг к другу. Каждый раз, когда иду гулять, сталкиваюсь с чем-то новым. Вчера был на баскетболе, и мне понравилось», — рассказал Гонду.

Лусиано Гонду 23 года. Он выступает за клуб северной столицы с 27 августа 2024 года.

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Николай Рюмин
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