«Мне это не нравится»: Премьер Польши расстроился из-за победы теннисистки Андреевой над Свёнтек
Туск сообщил, что его не обрадовала победа теннисистки Андреевой над Свёнтек
Дональд Туск и Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / RADEK PIETRUSZKA, Juergen Hasenkopf
Премьер-министру Польши Дональду Туску не пришлась по вкусу победа российской теннисистки Мирры Андреевой над второй ракеткой мира Игой Свёнтек в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в США. Своей реакцией он поделился в соцсети X.
«Россия и Беларусь обыграли Польшу и США на пути к финалу турнира в Индиан-Уэллсе. Мне это не нравится. Угадайте почему», — написал он.
Туск подытожил свою публикацию фразой — «это всего лишь теннис, не так ли?».
А ранее Life.ru писал, что Мирра Андреева пробилась в полуфинал в Индиан-Уэллсе, одолев украинку Элину Свитолину. Матч завершился со счётом 7:5, 6:3 в пользу 17-летней теннисистки. Причём соперница россиянки после состязания не стала пожимать ей руку.