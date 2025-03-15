«Мне это не нравится»: Премьер Польши расстроился из-за победы теннисистки Андреевой над Свёнтек

Премьер-министру Польши Дональду Туску не пришлась по вкусу победа российской теннисистки Мирры Андреевой над второй ракеткой мира Игой Свёнтек в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в США. Своей реакцией он поделился в соцсети X.

«Россия и Беларусь обыграли Польшу и США на пути к финалу турнира в Индиан-Уэллсе. Мне это не нравится. Угадайте почему», — написал он.

Туск подытожил свою публикацию фразой — «это всего лишь теннис, не так ли?».