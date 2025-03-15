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15 марта, 11:37

«Мне это не нравится»: Премьер Польши расстроился из-за победы теннисистки Андреевой над Свёнтек

Туск сообщил, что его не обрадовала победа теннисистки Андреевой над Свёнтек

Дональд Туск и Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / RADEK PIETRUSZKA, Juergen Hasenkopf

Дональд Туск и Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / RADEK PIETRUSZKA, Juergen Hasenkopf

Премьер-министру Польши Дональду Туску не пришлась по вкусу победа российской теннисистки Мирры Андреевой над второй ракеткой мира Игой Свёнтек в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в США. Своей реакцией он поделился в соцсети X.

«Россия и Беларусь обыграли Польшу и США на пути к финалу турнира в Индиан-Уэллсе. Мне это не нравится. Угадайте почему», — написал он.

Туск подытожил свою публикацию фразой — «это всего лишь теннис, не так ли?».

Теннисистка Мирра Андреева вошла в топ-10 WTA и стала первой ракеткой России
Теннисистка Мирра Андреева вошла в топ-10 WTA и стала первой ракеткой России

А ранее Life.ru писал, что Мирра Андреева пробилась в полуфинал в Индиан-Уэллсе, одолев украинку Элину Свитолину. Матч завершился со счётом 7:5, 6:3 в пользу 17-летней теннисистки. Причём соперница россиянки после состязания не стала пожимать ей руку.

Дарья Нарыкова
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