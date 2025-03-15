Военный обозреватель итальянского издания La Repubblica Джанлука Ди Фео заявил, что вторжение украинских сил в Курскую область стало военной ошибкой и серьёзным просчётом в стратегии Киева. Он отметил, что операция, задуманная как способ усиления позиций Украины для возможных переговоров, в итоге обернулась против неё, став своего рода «бумерангом».

«Манёвр в Курской области оказался ошибочным с военной точки зрения, он поглотил человеческие ресурсы и ценное военное оборудование, которое Киеву сложно восполнить», — отметил Ди Фео.

Аналитик отметил, что дороги в районе Суджи превратились в «кладбище подорванных боевых машин», указывая на серьёзные потери украинских сил. Он добавил, что единственным временным эффектом от наступления ВСУ стало кратковременное повышение боевого духа украинских военных. Однако, по мнению Ди Фео, этот подъём быстро сошёл на нет после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Рассматривая политические обстоятельства, обозреватель делает вывод, что изменившаяся ситуация на международной арене оказала негативное влияние на стратегические планы Киева.