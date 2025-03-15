Ортодонт рассказала, как кривые зубы мешают похудеть

Неправильный прикус может не только ухудшить внешний вид улыбки, но и создать значительные трудности в процессе похудения. Врач-ортодонт Виктория Радько объяснила в интервью «Вечерней Москве», как нарушения прикуса влияют на пищеварение и функционирование желудочно-кишечного тракта.

Она отметила, что правильное расположение зубов обеспечивает качественное пережёвывание пищи, что является ключевым этапом в процессе пищеварения. При нарушенном прикусе пища не измельчается должным образом, что может привести к перегрузке желудка и других органов ЖКТ, замедляя метаболизм и снижая эффективность усвоения питательных веществ.

«Также плохо пережёванная пища поступает в желудок крупными кусками, что требует увеличенной выработки желудочного сока и ферментов. Это создаёт дополнительную нагрузку на желудок, поджелудочную железу и кишечник, повышая риск развития гастрита и дисбактериоза», — сказала медик.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что неправильный прикус может привести к таким проблемам, как синдром раздражённого кишечника, повышенное образование газов и запоры. Она отметила, что в современных реалиях существует множество вариантов исправления улыбки. Один из них — элайнеры.

«После лечения пациенты часто отмечают улучшение пищеварения, снижение склонности к перееданию и общее улучшение самочувствия. Это важный шаг на пути к здоровью и стройности», — добавила Радько.