Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 12:33

В Краснодарском крае нашли и обезвредили полутонную авиабомбу

В Краснодарском крае спасатели МЧС России обезвредили авиационную бомбу. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Полутонная бомба. Видео © VK / МЧС России

Сообщается, что полутонную фугасную бомбу нашли возле Тимашевска во время земляных работ. Эксперты Донского спасцентра МЧС России забрали находку и уничтожили в безопасном месте.

Инженеры при разминировании курского приграничья выявили запрещённые «Лепестки»
Инженеры при разминировании курского приграничья выявили запрещённые «Лепестки»

Также Life.ru рассказывал, что сапёрам предстоит выполнить значительный объём задач, так как формированиями ВСУ в ходе ведения боевых действий применялись различные типы боеприпасов, в том числе иностранного производства, поставляемые странами НАТО. В Курской области приступили к разминированию.

Обложка ©

VK / МЧС России

Николай Рюмин
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar