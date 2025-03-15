В Краснодарском крае нашли и обезвредили полутонную авиабомбу

В Краснодарском крае спасатели МЧС России обезвредили авиационную бомбу. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Сообщается, что полутонную фугасную бомбу нашли возле Тимашевска во время земляных работ. Эксперты Донского спасцентра МЧС России забрали находку и уничтожили в безопасном месте.

Также Life.ru рассказывал, что сапёрам предстоит выполнить значительный объём задач, так как формированиями ВСУ в ходе ведения боевых действий применялись различные типы боеприпасов, в том числе иностранного производства, поставляемые странами НАТО. В Курской области приступили к разминированию.