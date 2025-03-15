«Садистов отпускать нельзя»: В Госдуме раскрыли участь пленных ВСУшников в Курской области
Депутат Колесник: Взятых в плен солдат ВСУ под Курском проверят на преступления
Военных ВСУ, которые решили сдаться в плен к ВС РФ в Курской области, проверят на причастность к преступлениям. После этого будет решаться их судьба, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
«Никто не говорил, что их отпустят. Если человек воевал с оружием в руках и сдался — тут ещё можно посмотреть. Но если он глумился над мирными жителями, думаю, там вплоть до пожизненного. В зависимости от того, кто и что натворил», — пояснил парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Колесник отметил, что садистов отпускать нельзя, им нужно «отсидеть» своё примерно 25 лет. При этом, по словам депутата, не факт, что кто-то возьмёт за это ответственность. Парламентарий добавил, что на Украине это воспримут как слабость.
А ранее Life.ru писал, что как минимум 40 военных ВСУ осуждены за атаку по Курской области и совершение преступлений против мирных граждан. По данным СК, украинские бойцы устраивали зверства против курян в Кореневском, Глушковском и Суджанском районах, а также в самой Судже.
Shutterstock / FOTODOM / Madonova