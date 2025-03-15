«Садистов отпускать нельзя»: В Госдуме раскрыли участь пленных ВСУшников в Курской области

Военных ВСУ, которые решили сдаться в плен к ВС РФ в Курской области, проверят на причастность к преступлениям. После этого будет решаться их судьба, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Никто не говорил, что их отпустят. Если человек воевал с оружием в руках и сдался — тут ещё можно посмотреть. Но если он глумился над мирными жителями, думаю, там вплоть до пожизненного. В зависимости от того, кто и что натворил», — пояснил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Колесник отметил, что садистов отпускать нельзя, им нужно «отсидеть» своё примерно 25 лет. При этом, по словам депутата, не факт, что кто-то возьмёт за это ответственность. Парламентарий добавил, что на Украине это воспримут как слабость.