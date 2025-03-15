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15 марта, 12:58

«Как ласковые собачки»: Ушаков заявил об услужливом поведении лидеров ЕС при Трампе

Ушаков: Европейские лидеры ведут себя как собачки у ног хозяина при Трампе

Европейские лидеры резко изменили своё мнение об украинском конфликте из-за американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков напомнил слова Путина про резкую смену позиции лидеров ЕС по Украине. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Вы знаете, что происходит. Это очень красочно описал наш президент. Они [европейские лидеры], как ласковые собачки у ног хозяина. Это примерно то, что сейчас происходит», — отметил Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что президент США Дональд Трамп со своим характером быстро наведёт порядок в Европе. По словам главы государства, все европейские лидеры встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком.

«Европа встанет у ног хозяина»: Трамп репостнул новость с цитатой Путина о себе
«Европа встанет у ног хозяина»: Трамп репостнул новость с цитатой Путина о себе
Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Дарья Нарыкова
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