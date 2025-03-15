«Как ласковые собачки»: Ушаков заявил об услужливом поведении лидеров ЕС при Трампе
Ушаков: Европейские лидеры ведут себя как собачки у ног хозяина при Трампе
Европейские лидеры резко изменили своё мнение об украинском конфликте из-за американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Ушаков напомнил слова Путина про резкую смену позиции лидеров ЕС по Украине. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Вы знаете, что происходит. Это очень красочно описал наш президент. Они [европейские лидеры], как ласковые собачки у ног хозяина. Это примерно то, что сейчас происходит», — отметил Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что президент США Дональд Трамп со своим характером быстро наведёт порядок в Европе. По словам главы государства, все европейские лидеры встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком.
ТАСС / Сергей Бобылев