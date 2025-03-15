«Как ласковые собачки»: Ушаков заявил об услужливом поведении лидеров ЕС при Трампе

«Вы знаете, что происходит. Это очень красочно описал наш президент. Они [европейские лидеры], как ласковые собачки у ног хозяина. Это примерно то, что сейчас происходит», — отметил Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.