Италия отказалась участвовать в военной миссии на Украине 

Италия отказалась участвовать в вероятной военной миссии на Украине. Это следует из заявления пресс-службы председателя правительства республики Джорджи Мелони. Ранее она участвовала в видеоконференции лидеров, которую созвал премьер-министр Британии Кир Стармер.

«Премьер-министр подтвердила, что Италия намерена продолжать работать с европейскими партнёрами и США над определением прочных и эффективных гарантий безопасности. Она также подтвердила, что не предусмотрено никакое участие страны в вероятной военной миссии на земле», — сообщается в заявлении.