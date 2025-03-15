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15 марта, 13:12

Италия отказалась участвовать в военной миссии на Украине 

Италия отказалась участвовать в вероятной военной миссии на Украине. Это следует из заявления пресс-службы председателя правительства республики Джорджи Мелони. Ранее она участвовала в видеоконференции лидеров, которую созвал премьер-министр Британии Кир Стармер.

«Премьер-министр подтвердила, что Италия намерена продолжать работать с европейскими партнёрами и США над определением прочных и эффективных гарантий безопасности. Она также подтвердила, что не предусмотрено никакое участие страны в вероятной военной миссии на земле», — сообщается в заявлении.

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Тем временем власти Австралии не исключили отправку миротворческой миссии на Украину. Однако проведение подобной миссии возможно только после установления мира, поэтому в настоящий момент отправка военных контингентов в Киев не рассматривается.

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Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Алена Пенчугина
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