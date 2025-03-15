«Умрёт от яда»: Подполье узнало о готовящейся Западом ликвидации Зеленского
Подполье: В иностранном окружении Зеленского ходят разговоры о его ликвидации
Среди иностранного окружения Владимира Зеленского ведутся обсуждения по поводу его возможной ликвидации. Об этом заявил источник в пророссийском подполье.
«Один из вариантов, если лидеры договорятся, что его ждёт судьба польского правительства в изгнании — он просто «исчезнет» без обвинений в чей-либо адрес. Не договорятся — он умрёт от какого-нибудь яда. Речь о том, чтобы оставить в живых, не идёт», — сказал собеседник в разговоре с РИА «Новости».
Кроме того, обсуждения ведутся совершенно открыто между иностранцами разного уровня. По словам источника, Зеленский осознаёт собственное положение и то, живым он никому не нужен.
Ранее уже распространялись радикальные способы «снятия» Владимира Зеленского с поста главы киевского режима. В частности, Life.ru писал о возможных сценариях ликвидации экс-комика после скандальных выходок за последний месяц.
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