«Умрёт от яда»: Подполье узнало о готовящейся Западом ликвидации Зеленского

«Один из вариантов, если лидеры договорятся, что его ждёт судьба польского правительства в изгнании — он просто «исчезнет» без обвинений в чей-либо адрес. Не договорятся — он умрёт от какого-нибудь яда. Речь о том, чтобы оставить в живых, не идёт», — сказал собеседник в разговоре с РИА «Новости».