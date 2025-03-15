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15 марта, 19:26

Биолог назвала «виновников» ожирения после 45 лет

Биолог Суркова: Гены FTO, LEP и PPARG увеличивают риск ожирения после 45 лет

Молодые люди в возрасте от 26 до 34 лет с нормальным весом (ИМТ ниже 25), но с высоким генетическим риском ожирения, в десять раз чаще сталкиваются с проблемой избыточного веса в возрасте от 46 до 54 лет. Об этом «Газете.ru» рассказала кандидат биологических наук Екатерина Суркова.

Биолог пояснила, что определённые гены играют важную роль в регуляции аппетита, метаболизме энергии и накоплении жира. Например, ген FTO является одним из наиболее изучаемых в контексте ожирения и может увеличивать риск его развития, влияя на аппетит и поведение при приёме пищи. Ген PPARG регулирует процессы дифференцировки жировых клеток и чувствительность к инсулину; полиморфизмы в этом гене могут повышать риск ожирения и связанных с ним заболеваний, таких как диабет второго типа. Кроме того, мутации в гене LEP, связанном с выработкой лептина, могут снижать чувствительность к этому гормону, что приводит к перееданию и набору веса.

«Но в риск ожирения вносят вклад несколько вариантов разных генов. И чтобы учесть их все, учёные разработали специальный калькулятор: при расчёте риска учитывают все повышающие и понижающие риск генетические особенности. В итоге человек, после прохождения ДНК-исследования, получает индивидуальный риск ожирения в течение жизни», — резюмировала Суркова.

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Ранее учёные провели исследование, выяснив, что к 2050 году ожирением будет страдать более половины взрослого населения планеты. Эксперты отметили, что количество людей, страдающих этим заболеванием, стабильно растёт из года в год.

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Shutterstock / FOTODOM / Ljupco Smokovski

Александра Мышляева
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