Куриные лапки и оскал: В Якутии расследуют возможную подмену умершего 17 лет назад младенца

В Якутии разразился скандал, когда местная жительница Дарья Лузина обвинила работников роддома в подмене умершего 17 лет назад младенца. Следственный комитет организовал процессуальную проверку, сообщает газета «Известия».

Реакция в роддоме на случившееся. Видео © «Известия»

В 2008 году Дарья Лузина родила ребёнка, но он умер через три дня якобы «от нехватки железа и кальция». Через 17 лет девушка, будучи многодетной мамой, узнала, что у её 5-летней дочки обнаружилось генетическое заболевание. Она решила узнать, не страдал ли погибший ребёнок этим недугом.

Однако выдать медицинские документы Дарье не хотели и говорили, что там написано «страшное». После настойчивых просьб ей всё же отправили фото якобы личной карточки, в которой перечислялись всевозможные уродства малыша: «куриные лапки» вместо рук, оскал вместо рта, вывернутый наружу кишечник.

Ребёнок же, которого похоронила девушка, внешне выглядел совершенно нормальным. В больничном морге и вовсе рассказали, что умерший младенец по документам был мальчиком, а Дарья хоронила девочку.

Следователи назначили эксгумацию останков умершего 17 лет назад ребёнка. Специалисты проведут генетическую экспертизу, чтобы узнать правду.