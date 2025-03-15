Куриные лапки и оскал: В Якутии расследуют возможную подмену умершего 17 лет назад младенца
«Известия»: В Якутии расследуют возможную подмену умершего 17 лет назад ребёнка
В Якутии разразился скандал, когда местная жительница Дарья Лузина обвинила работников роддома в подмене умершего 17 лет назад младенца. Следственный комитет организовал процессуальную проверку, сообщает газета «Известия».
Реакция в роддоме на случившееся. Видео © «Известия»
В 2008 году Дарья Лузина родила ребёнка, но он умер через три дня якобы «от нехватки железа и кальция». Через 17 лет девушка, будучи многодетной мамой, узнала, что у её 5-летней дочки обнаружилось генетическое заболевание. Она решила узнать, не страдал ли погибший ребёнок этим недугом.
Однако выдать медицинские документы Дарье не хотели и говорили, что там написано «страшное». После настойчивых просьб ей всё же отправили фото якобы личной карточки, в которой перечислялись всевозможные уродства малыша: «куриные лапки» вместо рук, оскал вместо рта, вывернутый наружу кишечник.
Ребёнок же, которого похоронила девушка, внешне выглядел совершенно нормальным. В больничном морге и вовсе рассказали, что умерший младенец по документам был мальчиком, а Дарья хоронила девочку.
Следователи назначили эксгумацию останков умершего 17 лет назад ребёнка. Специалисты проведут генетическую экспертизу, чтобы узнать правду.
Ранее Life.ru рассказывал, что россиянка по ошибке роддома 23 года растила чужого ребёнка. Жительнице Дагестана выплатили 1 млн рублей за подмену малыша. Женщина не сразу приняла известие о том, что растила неродного сына на протяжении многих лет.
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