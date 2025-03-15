«Риск возрастает» : Россиян предупредили об опасных осложнениях гриппа

Грипп, рост заболеваемости которого стремительно возрастает каждый раз в межсезонье, может привести к крайне тяжёлым последствиям при неправильном лечении и использовании народных методов. Об этом рассказала врач-инфекционист Вера Сережина.

Эксперт отметила, что при гриппе поражаются верхние дыхательные пути, включая горло, трахею, бронхи и лёгкие. Как правило, заболевание сопровождается высокой температурой, достигающей 39-40 градусов, а также выраженной мышечной и головной болью. У пациента могут возникать дополнительные симптомы, такие как одышка, цианоз и повреждение лёгких. Одним из самых распространённых осложнений считается гриппозная пневмония, которая развивается в 90% случаев с тяжёлым течением болезни.

Кроме того, напомнила специалист, заболевшие гриппом нередко испытывают заторможенность сознания, спутанность мышления и даже галлюцинации. Кроме того, осложнения могут привести к крайне тяжёлому состоянию — инфекционно-токсическому шоку, который сопровождается выраженной тахикардией, резким снижением температуры тела и обмороками. В таких случаях риск летального исхода значительно возрастает из-за полиорганной недостаточности и отека головного мозга. Также возможно развитие респираторного дистресс-синдрома, уточнила врач.

«Важно помнить, что осложнения могут возникнуть не только в острой фазе заболевания, но и спустя некоторое время после выздоровления. Помимо пневмонии возможны воспаления бронхов и трахеи, заболевания лор-органов — гайморит, синусит, отит, фарингит. Также грипп способен спровоцировать нарушения в работе сердечно-сосудистой системы», — добавила инфекционист в беседе с «Известиями».

В ряде случаев у заболевших диагностируют и более коварные осложнения со стороны нервной системы — энцефалит, менингит или синдрома Гийена — Барре. В особой группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом или астмой, иммунодефицитными состояниями и также ожирением. Дополнительную опасность представляет микст-инфекция, то есть одновременное заражение несколькими вирусами, например гриппом А и SARS-CoV-2 или гриппом и метапневмовирусом. В таких случаях течение болезни становится более сложным, а риск тяжёлых последствий значительно увеличивается, предупредила Сережина.