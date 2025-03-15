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15 марта, 14:16

Сальдо: От обстрелов ВСУ за сутки в Херсонской области погибли два человека

Дом после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Дом после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

За прошедшие сутки от обстрелов киевского режима в Херсонской области умерли два мирных жителя, ещё трое получили ранения. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Артиллерийский обстрел Алёшек со стороны киевских боевиков привёл к гибели двух человек: 61-летнего мужчины и 65-летней женщины. В селе Первомаевка Верхнерогачикского округа из-за террористического удара врага ранения получили трое мужчин. Сейчас они находятся в местной больнице», — говорится в сообщении.

Помимо того, противник обстрелял Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Корсунку, Коханы, Каиры, Малую Лепетиху, Песчановку и Чонгар.

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На днях в Казачьей Локне Курской области съёмочная группа телеканала «Звезда» попала под атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ). Журналист сообщил, что противник бил кассетными боеприпасами по точке эвакуации мирных жителей.

Николай Рюмин
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