На юге Франции мужчина с ножом напал на полицейских

На юге Франции, в Каннах, мужчина с ножом напал на полицейских возле префектуры ведомства в коммуне. Нападавшего удалось задержать, никто из сотрудников не получил серьёзных ранений. Об этом сообщает газета Nice Matin.

Преступник поджидал полицейских возле здания, а после набросился на них, выкрикивая мусульманские лозунги. Сотрудники применили электрошоковый пистолет и задержали мужчину.

Задержанный продолжал выкрикивать радикальные лозунги даже после помещения под стражу. Незадолго до этого происшествия правонарушитель был задержан за нанесение ущерба автомобилю муниципальной полиции.

Известно, что на сотрудников полиции напал 22-летний мигрант. Ему было вынесено предписание о необходимости покинуть территорию Франции, однако когда именно это произошло — не уточняется.