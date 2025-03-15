Не заменят сон: Врач оценил эффективность «капельниц здоровья» для восстановления организма

Неправильное применение инфузионной терапии способно не только не оказать положительного эффекта, но и нанести значительный вред организму. Об этом рассказал Эрих Титов, лектор Российского общества «Знание», врач-методист Федерального центра медицины катастроф.

«Под термином «капельница здоровья», понимают внутривенные инфузии с различными компонентами, которые подбираются индивидуально в зависимости от состояния пациента», – рассказал Титов в беседе с РИА «ФедералПресс».

Врач отметил, что комплексы для капельниц обычно содержат витамины, минералы, аминокислоты и антиоксиданты. Например, витамины группы B улучшают работу нервной системы, витамин C поддерживает иммунитет, а магний снижает стресс. L-аргинин и глутамин способствуют восстановлению тканей, а коэнзим Q10 и альфа-липоевая кислота борются с окислительным стрессом.

Эксперт указал, что инфузии могут быть полезны при нехватке витаминов, после инфекций и в периоды стресса, но имеют противопоказания, такие как заболевания почек и аллергии. Важно помнить, что капельницы не заменяют здоровое питание и образ жизни. При постоянной усталости стоит искать первопричину симптомов.