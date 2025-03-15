«Выгодно для семьи»: Социолог перечислил плюсы отцовского декрета

В 2024 году, по данным Социального фонда России, наблюдается рост числа российских мужчин, которые берут декретный отпуск по уходу за ребёнком вместо своих жён. Этот показатель увеличился на 10–30% по сравнению с 2023 годом и варьируется в зависимости от регионов. Об этом заявил социолог Андрей Мозолин в интервью РИА «ФедералПресс».

«В Советском Союзе была риторика – семья является главной ячейкой общества. Люди чувствовали поддержку с самых разных сторон. Начиная от экономических преференций до массового строительства детских садов и развития медицины. Но это была именно политическая воля государства», — отметил эксперт.

Мозолин подчеркнул, что отцы играют огромную роль в современном обществе. Дети должны расти в полноценной семье с обоими родителями, а также желательно с братьями и сёстрами, так как это создаёт у них чувство безопасности и облегчает адаптацию в обществе. Он также отметил, что именно в семье формируются представления ребёнка о ролях мужчин и женщин, а такие модели поведения закладываются с раннего возраста. По его мнению, лучше, чтобы дети до 18 лет воспитывались в полной семье, и разводы не должны происходить, особенно когда дети ещё маленькие.

Что касается роста числа отцов, берущих декретный отпуск, Мозолин указал на две основные причины. Во-первых, материальную сторону вопроса, когда зарплаты женщин превышают доходы мужчин, что делает декрет более выгодным для семьи. Во-вторых, изменившиеся за последние годы взгляды на то, что только женщины должны находиться в декрете.