Раскрыта причина загадочной смерти собаки голливудской звезды Хэкмена

Обнародованы результаты экспертизы после вскрытия собаки, принадлежавшей голливудской звезде Джину Хэкмену и его жене Бетси Аракаве. Об этом сообщает People со ссылкой на Службу по контролю за животными в Нью-Мексико.

Специалисты постановили, что смерть собаки породы келпи наступила в результате продолжительного голодания и обезвоживания. Её окоченевший труп был найден рядом с телами хозяев в переноске. Изначально выдвигались предположения, что животное отравили, однако вскрытие эту версию опровергло.

В материале уточняется, что врачи не обнаружили следов инфекции, травмы или отравления. Желудок собаки, согласно отчётам, был пуст, за исключением небольшого количества волос и желчи.