Раскрыта причина загадочной смерти собаки голливудской звезды Хэкмена
People: Смерть собаки актёра Джина Хэкмена наступила из-за обезвоживания и голода
Обнародованы результаты экспертизы после вскрытия собаки, принадлежавшей голливудской звезде Джину Хэкмену и его жене Бетси Аракаве. Об этом сообщает People со ссылкой на Службу по контролю за животными в Нью-Мексико.
Специалисты постановили, что смерть собаки породы келпи наступила в результате продолжительного голодания и обезвоживания. Её окоченевший труп был найден рядом с телами хозяев в переноске. Изначально выдвигались предположения, что животное отравили, однако вскрытие эту версию опровергло.
В материале уточняется, что врачи не обнаружили следов инфекции, травмы или отравления. Желудок собаки, согласно отчётам, был пуст, за исключением небольшого количества волос и желчи.
Напомним, Джина Хэкмена, двукратного обладателя «Оскара», обнаружили мёртвым в его доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Неподалёку лежали тела его жены Бетси Аракавы и их собаки. Специалисты полагают, что Аракава ушла из жизни на несколько дней раньше своего мужа. Предположительно, она умерла 11 февраля, тогда как Хэкмен — 18 февраля.
Wikipedia / Trish Overton