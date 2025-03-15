Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 14:49

Раскрыта причина загадочной смерти собаки голливудской звезды Хэкмена

People: Смерть собаки актёра Джина Хэкмена наступила из-за обезвоживания и голода

Обнародованы результаты экспертизы после вскрытия собаки, принадлежавшей голливудской звезде Джину Хэкмену и его жене Бетси Аракаве. Об этом сообщает People со ссылкой на Службу по контролю за животными в Нью-Мексико.

Специалисты постановили, что смерть собаки породы келпи наступила в результате продолжительного голодания и обезвоживания. Её окоченевший труп был найден рядом с телами хозяев в переноске. Изначально выдвигались предположения, что животное отравили, однако вскрытие эту версию опровергло.

В материале уточняется, что врачи не обнаружили следов инфекции, травмы или отравления. Желудок собаки, согласно отчётам, был пуст, за исключением небольшого количества волос и желчи.

Раскрыта причина смерти голливудского актёра Джина Хэкмена и его супруги
Раскрыта причина смерти голливудского актёра Джина Хэкмена и его супруги

Напомним, Джина Хэкмена, двукратного обладателя «Оскара», обнаружили мёртвым в его доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Неподалёку лежали тела его жены Бетси Аракавы и их собаки. Специалисты полагают, что Аракава ушла из жизни на несколько дней раньше своего мужа. Предположительно, она умерла 11 февраля, тогда как Хэкмен — 18 февраля.

Обложка ©

Wikipedia / Trish Overton

Мария Любицкая
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar