Египтянин проснулся с неприятной болью сзади и обвинил русскую любовницу в изнасиловании
Mash: Египтянин обвинил москвичку в изнасиловании и пошёл в суд спустя 2 месяца
Египтянин закрутил роман с 55-летней москвичкой и поселился у неё в квартире в Люблино. Однако счастливый роман не продлился долго. Однажды мужчина проснулся с сильной болью сзади, он ничего не помнил о прошедшей ночи. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Известно, что перед злополучной ночью любовники выпивали. Египтянин решил, что россиянка накачала его запрещёнными веществами, а после надругалась. Однако в больнице следов наркотиков не обнаружили, а об интимных подробностях мужчина решился рассказать лишь спустя два месяца. Правоохранительные органы уже ведут проверку.
Ранее в Кемеровской области задержали мужчину, который в 90-х годах изнасиловал и убил двух девочек. Криминалистам удалось его найти благодаря перепроверке генетических данных с помощью инновационных методов. В итоге они установили ДНК-профиль убийцы и нашли совпадение в базе.
Shutterstock / FOTODOM / staras