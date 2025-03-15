Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 14:49

Египтянин проснулся с неприятной болью сзади и обвинил русскую любовницу в изнасиловании

Mash: Египтянин обвинил москвичку в изнасиловании и пошёл в суд спустя 2 месяца

Египтянин закрутил роман с 55-летней москвичкой и поселился у неё в квартире в Люблино. Однако счастливый роман не продлился долго. Однажды мужчина проснулся с сильной болью сзади, он ничего не помнил о прошедшей ночи. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Известно, что перед злополучной ночью любовники выпивали. Египтянин решил, что россиянка накачала его запрещёнными веществами, а после надругалась. Однако в больнице следов наркотиков не обнаружили, а об интимных подробностях мужчина решился рассказать лишь спустя два месяца. Правоохранительные органы уже ведут проверку.

Ранее в Кемеровской области задержали мужчину, который в 90-х годах изнасиловал и убил двух девочек. Криминалистам удалось его найти благодаря перепроверке генетических данных с помощью инновационных методов. В итоге они установили ДНК-профиль убийцы и нашли совпадение в базе.

В Новосибирской области школьники изнасиловали второклассницу и выложили видео
В Новосибирской области школьники изнасиловали второклассницу и выложили видео
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / staras

Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar