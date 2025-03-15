Египтянин проснулся с неприятной болью сзади и обвинил русскую любовницу в изнасиловании

Египтянин закрутил роман с 55-летней москвичкой и поселился у неё в квартире в Люблино. Однако счастливый роман не продлился долго. Однажды мужчина проснулся с сильной болью сзади, он ничего не помнил о прошедшей ночи. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Известно, что перед злополучной ночью любовники выпивали. Египтянин решил, что россиянка накачала его запрещёнными веществами, а после надругалась. Однако в больнице следов наркотиков не обнаружили, а об интимных подробностях мужчина решился рассказать лишь спустя два месяца. Правоохранительные органы уже ведут проверку.