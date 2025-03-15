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15 марта, 14:45

Мощный взрыв прогремел на юге Латакии, есть жертвы

Syria-TV: Три человека погибли при взрыве на юге сирийской Латакии

Минимум три человека стали жертвами мощного взрыва, прогремевшего на юге сирийского города Латакия. По информации телеканала Syria-TV, в результате взрыва обрушилось здание в квартале Эр-Рамль, вызвав панику среди местных жителей.

Сообщается о множестве раненых, однако точное количество пострадавших пока не установлено. Причины этого трагического инцидента неизвестны.

Напомним, в Сирии вспыхнуло восстание алавитов — последователей синкретического течения шиитского ислама. Они восстали против новой власти, что привело к жёстким репрессиям. Более 340 мирных жителей, в основном алавитов, были убиты военизированными группировками. Подробнее об этом — в материале Life.ru.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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