Мощный взрыв прогремел на юге Латакии, есть жертвы

Минимум три человека стали жертвами мощного взрыва, прогремевшего на юге сирийского города Латакия. По информации телеканала Syria-TV, в результате взрыва обрушилось здание в квартале Эр-Рамль, вызвав панику среди местных жителей.

Сообщается о множестве раненых, однако точное количество пострадавших пока не установлено. Причины этого трагического инцидента неизвестны.

Напомним, в Сирии вспыхнуло восстание алавитов — последователей синкретического течения шиитского ислама. Они восстали против новой власти, что привело к жёстким репрессиям. Более 340 мирных жителей, в основном алавитов, были убиты военизированными группировками. Подробнее об этом — в материале Life.ru.