В Петербурге стартовали клинические исследования препарата от красной волчанки
В Петербурге начались клинические испытания нового лекарства для лечения системной красной волчанки. Исследователи будут оценивать безопасность и эффективность монотерапии для этого аутоиммунного заболевания, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
В Петербурге начали исследования лекарства от волчанки. Видео © Tелеканал Санкт-Петербург
Клинические испытания нового средства будут проводиться в три этапа. В настоящее время запущена первая фаза, в рамках которой осуществляется набор участников в возрасте от 18 до 65 лет с подтверждённым диагнозом «системная красная волчанка». В исследовании участвуют медицинские центры и клиники из различных городов России, включая Санкт-Петербург.
Разработка оригинального препарата заняла четыре года. Системная красная волчанка — это серьёзное аутоиммунное заболевание, при котором организм начинает воспринимать свои собственные клетки как чуждые, что приводит к выработке антител против здоровых тканей. Главная цель нового лекарства — помочь пациентам достичь ремиссии.
«Новый препарат направлен на то, чтобы снизить степень аутоиммунной атаки. Он блокирует некоторые белки, такие как интерферон альфа, а также цитокины, которые поддерживают постоянное воспаление в организме», – объяснила вице-президент по клинической разработке и исследованиям биотехнологической компании Юлия Линькова.
Системная красная волчанка особенно сильно затрагивает молодых женщин. Хотя точные причины этого заболевания ещё не установлены, исследователи выделяют генетическую предрасположенность и воздействие внешних факторов, включая ультрафиолетовое излучение, как основные возможные причины.
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