В Петербурге стартовали клинические исследования препарата от красной волчанки

В Петербурге начались клинические испытания нового лекарства для лечения системной красной волчанки. Исследователи будут оценивать безопасность и эффективность монотерапии для этого аутоиммунного заболевания, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге начали исследования лекарства от волчанки. Видео © Tелеканал Санкт-Петербург

Клинические испытания нового средства будут проводиться в три этапа. В настоящее время запущена первая фаза, в рамках которой осуществляется набор участников в возрасте от 18 до 65 лет с подтверждённым диагнозом «системная красная волчанка». В исследовании участвуют медицинские центры и клиники из различных городов России, включая Санкт-Петербург.

Разработка оригинального препарата заняла четыре года. Системная красная волчанка — это серьёзное аутоиммунное заболевание, при котором организм начинает воспринимать свои собственные клетки как чуждые, что приводит к выработке антител против здоровых тканей. Главная цель нового лекарства — помочь пациентам достичь ремиссии.

«Новый препарат направлен на то, чтобы снизить степень аутоиммунной атаки. Он блокирует некоторые белки, такие как интерферон альфа, а также цитокины, которые поддерживают постоянное воспаление в организме», – объяснила вице-президент по клинической разработке и исследованиям биотехнологической компании Юлия Линькова.