Россиян предупредили о подорожании овощей весной

Российские фермеры столкнулись с резким увеличением цен на электроэнергию, что, в свою очередь, отразилось на стоимости овощей в магазинах. Об этом сообщил биолог и агроном Михаил Воробьёв. Он отметил, что не следует ожидать дефицита овощей, так как запасы урожая прошлого года все ещё достаточно велики.

«Подорожание электроэнергии привело к росту цен на овощи, потому что сейчас в теплицах работают и освещение, и тепловые электроприборы. Но российские аграрии обеспечивают наполненность полок магазинов и урожай всегда делается с большим запасом. Так что без овощей мы не останемся», — добавил Воробьёв в беседе 360.ru.

Экономист Николай Кульбака отметил, что повышение цен затронет импортные овощи из-за логистических проблем и роста налога. Он добавил, что летом ситуация изменится: появятся отечественные овощи, а в странах-экспортёрах начнётся сбор урожая, что приведёт к снижению цен, как это происходит каждый год. Однако спрогнозировать изменение цен на импортные овощи в ближайшей перспективе невозможно из-за закрытия статистики экспорта-импорта.