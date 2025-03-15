Российских штурмовиков освободят от возвращения на склад полевого обмундирования

Российские военнослужащие-штурмовики будут освобождены от обязанности сдавать всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО) на склад после его использования. Такое поручение дал замминистра обороны РФ Андрей Булыга.

«Булыга поручил освободить военнослужащих, участвующих в штурмах от необходимости сдачи на склад ВКПО после завершения срока эксплуатации, а также продолжить выдачу вторых комплектов ВКПО и производить их оперативную замену в случае износа», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Кроме того, замминистра обороны поручил внести изменения в нормативные акты, касающиеся эксплуатации стиральных машин в зоне специальной военной операции (СВО). В частности, предложено сократить срок службы этих машин с пяти до двух лет. Также Булыга отметил положительный опыт использования переносных душевых в зоне СВО.