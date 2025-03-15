Зеленский призвал США и Европу не поддаваться влиянию РФ в вопросе миротворцев

Владимир Зеленский призвал США и Европу не идти на поводу у России в вопросе размещения миротворцев на Украине. Он заявил, что присутствие миротворческого контингента на территории Украины является необходимой гарантией безопасности для страны.

«Это очень плохой сигнал — прислушаться к мнению россиян по контингенту. Контингент должен быть размещён на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и Европы», — заявил Зеленский.