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Регион
15 марта, 18:29

Зеленский призвал США и Европу не поддаваться влиянию РФ в вопросе миротворцев

Владимир Зеленский призвал США и Европу не идти на поводу у России в вопросе размещения миротворцев на Украине. Он заявил, что присутствие миротворческого контингента на территории Украины является необходимой гарантией безопасности для страны.

«Это очень плохой сигнал — прислушаться к мнению россиян по контингенту. Контингент должен быть размещён на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и Европы», — заявил Зеленский.

Также Зеленский в качестве гарантии безопасности потребовал ввести войска НАТО на Украину. Он заявил о необходимости присутствия европейского миротворческого контингента, который должен иметь поддержку со стороны Соединённых Штатов.

Зеленский наехал на Европу за медленное производство боеприпасов
Зеленский наехал на Европу за медленное производство боеприпасов
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Полина Никифорова
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