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15 марта, 19:05

В Суджанском районе трое эвакуированных госпитализированы после обстрела ВСУ

Хинштейн: Троих эвакуированных курян госпитализировали после обстрела ВСУ

Три человека из числа эвакуированных мирных жителей из Суджанского района были госпитализированы в больницу, в том числе 12-летний подросток. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Жители получили травмы в результате обстрела Суджанского района», — написал он в своём телеграм-канале.

У подростка диагностировали осколочные ранения предплечья. Мама мальчика получила ушиб ноги, ещё одна женщина — минно-взрывную травму. Все трое были доставлены в Курскую областную больницу.

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Напомним, что ранее из Суджанского района Курской области эвакуировали более 300 человек. Их размещают в специально организованных временных пунктах, обеспечивая всем необходимым, включая воду, питание и возможность общения с близкими. Также с жителями работают психологи, оказывая необходимую поддержку.

Обложка ©

VK/ МЧС России

Алена Пенчугина
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