В Суджанском районе трое эвакуированных госпитализированы после обстрела ВСУ

Три человека из числа эвакуированных мирных жителей из Суджанского района были госпитализированы в больницу, в том числе 12-летний подросток. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Жители получили травмы в результате обстрела Суджанского района», — написал он в своём телеграм-канале.

У подростка диагностировали осколочные ранения предплечья. Мама мальчика получила ушиб ноги, ещё одна женщина — минно-взрывную травму. Все трое были доставлены в Курскую областную больницу.