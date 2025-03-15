В Суджанском районе трое эвакуированных госпитализированы после обстрела ВСУ
Хинштейн: Троих эвакуированных курян госпитализировали после обстрела ВСУ
Три человека из числа эвакуированных мирных жителей из Суджанского района были госпитализированы в больницу, в том числе 12-летний подросток. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Жители получили травмы в результате обстрела Суджанского района», — написал он в своём телеграм-канале.
У подростка диагностировали осколочные ранения предплечья. Мама мальчика получила ушиб ноги, ещё одна женщина — минно-взрывную травму. Все трое были доставлены в Курскую областную больницу.
Напомним, что ранее из Суджанского района Курской области эвакуировали более 300 человек. Их размещают в специально организованных временных пунктах, обеспечивая всем необходимым, включая воду, питание и возможность общения с близкими. Также с жителями работают психологи, оказывая необходимую поддержку.
VK/ МЧС России