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Регион
15 марта, 19:45

«Локомотив» одолел «Динамо» в столичном дерби и прервал серию без побед

Московский «Локомотив» прервал серию из пяти матчей без побед в Российской премьер-лиге, обыграв «Динамо» в столичном дерби. Встреча 21-го тура прошла на поле «красно-зелёных» и завершилась со счётом 2:1.

До этого «Локомотив» дважды сыграл вничью и трижды уступил соперникам. Последний раз команда побеждала 9 ноября 2024 года, когда дома обыграла «Факел».

Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 40 очков и обошёл «Динамо» в турнирной таблице. Теперь «красно-зелёные» занимают четвёртое место, отставая от лидера всего на несколько очков. Впереди ещё девять туров.

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А ранее стали известны полуфинальные пары «Пути регионов» Кубка России. «Локомотив» сыграет с «Ахматом», а «Спартак» встретится с «Уралом».

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ФК «Локомотив»

Антон Голыбин
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