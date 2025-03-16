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15 марта, 22:23

Страшно красиво: NASA показало завораживающие кадры «кровавой» Луны

NASA показало зрелищные кадры «кровавой» Луны

«Кровавая» Луна. Обложка © X / NASA

«Кровавая» Луна. Обложка © X / NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) поделилось завораживающими кадрами лунного затмения, которое жители Земли могли наблюдать 14 марта. На записи видно, как спутник нашей планеты постепенно окрашивается в багряный цвет.

«Кровавая» Луна. Видео © NASA's Scientific Visualization Studio

Это первое в 2025 году лунное затмение, которое впервые с ноября 2022-го оказалось полным. Увидеть его могли жители Северной и Центральной Америки, а частично редкое явление было видно в Западной Европе, Западной Африке и на Дальнем Востоке.

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Ранее NASA выразило обеспокоенность по поводу поведения Мирового океана. По данным агентства, лишь за прошедший год уровень воды в нём поднялся на 0,59 сантиметра, а это гораздо больше прогнозов.

Антон Голыбин
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