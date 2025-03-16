Страшно красиво: NASA показало завораживающие кадры «кровавой» Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) поделилось завораживающими кадрами лунного затмения, которое жители Земли могли наблюдать 14 марта. На записи видно, как спутник нашей планеты постепенно окрашивается в багряный цвет.

Это первое в 2025 году лунное затмение, которое впервые с ноября 2022-го оказалось полным. Увидеть его могли жители Северной и Центральной Америки, а частично редкое явление было видно в Западной Европе, Западной Африке и на Дальнем Востоке.