Страшно красиво: NASA показало завораживающие кадры «кровавой» Луны
NASA показало зрелищные кадры «кровавой» Луны
«Кровавая» Луна. Обложка © X / NASA
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) поделилось завораживающими кадрами лунного затмения, которое жители Земли могли наблюдать 14 марта. На записи видно, как спутник нашей планеты постепенно окрашивается в багряный цвет.
«Кровавая» Луна. Видео © NASA's Scientific Visualization Studio
Это первое в 2025 году лунное затмение, которое впервые с ноября 2022-го оказалось полным. Увидеть его могли жители Северной и Центральной Америки, а частично редкое явление было видно в Западной Европе, Западной Африке и на Дальнем Востоке.
Ранее NASA выразило обеспокоенность по поводу поведения Мирового океана. По данным агентства, лишь за прошедший год уровень воды в нём поднялся на 0,59 сантиметра, а это гораздо больше прогнозов.