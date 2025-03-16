Даня Милохин нокаутировал соперника во втором боксёрском поединке
Даня Милохин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fea_championship
Российский блогер Даня Милохин завершил победой второй боксёрский поединок в карьере. Его соперником стал молдаванин Василе Жосан. Встреча завершилась нокаутом в четвёртом раунде.
Поединок с участием россиянина стал главным событием бойцовского турнира Fea Championship, который прошёл в Кишинёве. В первом раунде Милохин и Жосан показали высокую активность, обменявшись острыми ударами. В самом начале второй пятиминутки Даня отправил Василе в нокдаун. Третий раунд обернулся для молдаванина настоящим избиением, а в четвёртом судья был вынужден вмешаться и остановить бой из-за глухой обороны зажатого в угол Жосана.
«Понимаю, что большинство болели за Васю, он из вашей страны. Но спасибо, что пришли сюда, спасибо тем, кто смотрел бой. Ждите следующий», — произнёс Милохин после победы.
Напомним, что первый поединок Милохин тоже завершил нокаутом, но в первом раунде. Он вышел на бой под гимн России, держа в руках триколор.