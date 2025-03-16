Потеря зрения, выпадение ресниц и несовместимость с линзами: Химик разобрал главные мифы о туши

16 марта во всём мире отмечается День туши для ресниц. Вокруг этого чудо-средства для создания выразительного взгляда существует немалое количество мифов. Считается, что тушь наносит вред волоскам век и даже глазам, а её частое использование и вовсе может оставить без ресниц. Что из этого правда, а что — вымысел, Life.ru объяснил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По словам эксперта, основной компонент туши — вода, а также сажа или другие пигменты, создающие чёрный оттенок. Ещё в состав входят мягкие поверхностно-активные вещества (ПАВ), дающие нужную текстуру, красители, природные полимеры, а также воски, которые могут быть животного, растительного или минерального происхождений.

Водостойкая тушь отличается от обычной наличием летучих растворителей. Кроме того, такая продукция не содержит водочувствительных ингредиентов, а поэтому она имеет хорошую стойкость к слезам, поту или дождю. Водостойкую тушь удаляют специальным средством для снятия макияжа, так как её практически невозможно смыть водой.

Также в тушь добавляют ланолин и кератин для укрепления ресниц и различные витаминные комплексы. Но последние — это больше маркетинг, чем реальная польза для ресниц. Для глаз практически все компоненты безопасны, но при попадании в глаза неводостойкой туши может возникнуть раздражение слизистых глаза из-за ПАВов. Все частички туши достаточно быстро выводятся из глаз вместе со слезами Андрей Дорохов Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА

Неприятности наступают лишь тогда, когда у туши заканчивается срок годности или она неправильно хранилась. Опасность представляют также подделки. Осыпающаяся тушь вызывает раздражение глаз, слезотечение, жжение, ослабление зрения, усиливает или проявляет симптомы уже имеющейся болезни и может привести даже к потере зрения. Также не рекомендуется использовать тушь тем, кто носит контактные линзы. Попав под них, краска не смывается слезами и может вызвать повреждение глаз.

«Для ресниц тушь безопасна, но чрезмерно частое её использование в больших количествах может привести к повреждению и выпадению ресниц», — подытожил собеседник Life.ru.