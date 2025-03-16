Овечкин забил 887-й гол в НХЛ, приблизившись к рекорду Гретцки

Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», продолжает сокращать отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю. В игре против «Сан-Хосе Шаркс» 39-летний игрок забил свою 887-ю шайбу в регулярных чемпионатах.

Встреча завершилась со счётом 1:5 в пользу столичной команды. Также Овечкин отметился результативным ассистом в первом периоде. От рекорда титулованного канадца россиянина отделяют всего семь голов — тот забил 894 шайбы.