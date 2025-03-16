Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 00:26

Овечкин забил 887-й гол в НХЛ, приблизившись к рекорду Гретцки

Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», продолжает сокращать отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю. В игре против «Сан-Хосе Шаркс» 39-летний игрок забил свою 887-ю шайбу в регулярных чемпионатах.

Встреча завершилась со счётом 1:5 в пользу столичной команды. Также Овечкин отметился результативным ассистом в первом периоде. От рекорда титулованного канадца россиянина отделяют всего семь голов — тот забил 894 шайбы.

«Совершенно разные игроки»: Фетисов назвал отличия Овечкина и Гретцки
«Совершенно разные игроки»: Фетисов назвал отличия Овечкина и Гретцки

Ранее Овечкин допустил, что может вернуться в московское «Динамо». Такой вариант спортсмен рассмотрит после окончания контракта с «кэпсами».

Обложка ©

X / Washington Capitals

Антон Голыбин
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • Вашингтон Кэпиталз
  • США
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar