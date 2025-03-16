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16 марта, 00:55

Радиостанция «Голос Америки»* замолкла впервые за 83 года

Радиостанция «Голос Америки»* прекратила вещание впервые за 83 года. Весь её персонал, а это свыше 1,3 тысячи человек, отправлен в административные опуска. Об этом в соцсетях сообщил директор СМИ Майкл Абрамовиц.

«Сегодня утром я узнал, что практически весь персонал «Голоса Америки»* — более 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала — был отправлен в административный отпуск. И я в том числе», — посетовал Абрамовиц.

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Напомним, что ранее с призывом закрыть «Голос Америки»* выступил американский миллиардер Илон Маск. Точно так же он советовал поступить со станцией «Радио Свобода»*.

* Внесены Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов, заблокированы на территории РФ

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Niyazz

Тимур Хингеев
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