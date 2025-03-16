Госсекретарь США Рубио счёл неуместным вопрос журналистов о доверии Путину

Глава Госдепартамента США Марко Рубио решил не отвечать на вопрос журналистов о доверии российскому лидеру Владимиру Путину. Дипломата спросили об этом на пресс-конференции.

«Я считаю такой вопрос неуместным. Во внешней политике ключевую роль играют не абстрактное доверие, а конкретные шаги. Значение имеют только действия», — заявил госсекретарь.