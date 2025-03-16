Госсекретарь США Рубио счёл неуместным вопрос журналистов о доверии Путину
Глава Госдепартамента США Марко Рубио решил не отвечать на вопрос журналистов о доверии российскому лидеру Владимиру Путину. Дипломата спросили об этом на пресс-конференции.
«Я считаю такой вопрос неуместным. Во внешней политике ключевую роль играют не абстрактное доверие, а конкретные шаги. Значение имеют только действия», — заявил госсекретарь.
Ранее Дональд Трамп жёстко ответил журналисту The Washington Post, который попытался обвинить Владимира Путина в неуважении к США. Американский лидер заявил, что отныне газета в значительной степени лишилась его доверия.
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