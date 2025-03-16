Калифорниец отсудил у Starbucks $50 млн за пролитый на колени напиток

Starbucks обязали выплатить 50 миллионов долларов курьеру, который обжёгся из-за пролитого напитка. Инцидент случился ещё в феврале 2020 года в Лос-Анджелесе. Из-за неплотно закрытой крышки горячая жидкость вылилась мужчине на колени в автокафе, спровоцировав ожоги, сообщает CNN.

Полученные травмы оказались серьёзными: пострадавшему потребовалось несколько операций по пересадке кожи. Он утверждает, что до сих пор испытывает физическую боль и страдает от психологической травмы. Представители Starbucks выразили сочувствие мужчине, но пообещали обжаловать решение суда. Компания считает, что сумма компенсации чрезмерно завышена.