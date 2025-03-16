Начинать нужно весной: Раскрыт секрет суперплодородных грядок для богатого урожая

Правильное формирование грядок — залог успеха любого огородника. От этого зависит здоровье растений, их питание и, конечно, будущий урожай. Когда же браться за лопату и как правильно подготовить землю? Об этом Life.ru рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Формирование грядок — важный этап подготовки огорода, который напрямую влияет на урожайность. Правильно организованные грядки обеспечивают растениям необходимый доступ к питательным веществам, воде и воздуху, а также облегчают уход за ними Никита Чаплин Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы

Оптимальное время для формирования грядок в большинстве регионов — весна, когда земля прогреется и минует угроза заморозков. Однако в южных регионах можно заняться этим и осенью, чтобы после зимы сразу приступить к посадке. Выбор типа грядок зависит от почвы и климата вашего участка. Например, для тяжёлой глинистой земли подойдут высокие грядки, обеспечивающие хороший дренаж.

«Широкие грядки (около 120 см) удобны для посадки нескольких рядов растений и позволяют эффективно использовать пространство. Узкие грядки (около 45 см) подходят для выращивания культур, требующих частого ухода, таких как зелень и овощи», — поделился Чаплин.

Секрет плодородия — многослойный состав грядок, напоминающий пирог. Нижний слой — грубые органические материалы (ветки, кора, опилки), обеспечивающие дренаж и аэрацию. Второй слой — более мелкая органика (скошенная трава, листья, солома), источник углерода. Третий слой — компост или перегной, которые дают питательные вещества. Наконец, четвёртый слой — плодородная почва с участка или специально подготовленная смесь. Для кислых почв парламентарий порекомендовал добавлять известь или доломитовую муку, а для песчаных — глину или компост для удержания влаги.

«Количество слоёв в грядке зависит от её типа и глубины. В высоких грядках рекомендуется делать не менее четырёх слоев, чтобы обеспечить хороший дренаж и достаточное количество питательных веществ. В обычных грядках можно обойтись тремя слоями: дренажным, органическим и плодородным», — подчеркнул Чаплин.

В завершение депутат напомнил, что формирование грядок — вовсе не разовая акция. Это постоянный процесс, в котором нужно ежегодно обновлять верхний слой и корректировать состав почвы. Только так можно добиться богатого и здорового урожая.